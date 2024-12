Klicperovo divadlo ukazuje „barvy všecky“ Zuzany Navarové

Duší byla Navarová básnířka. Ve svém odkazu, když 7. prosince 2004 podlehla rakovině, zanechala písňové texty, které by obstály i jako poezie. „Vždycky jsem z ní cítila vnitřní smutek, který se úplně nedá popsat, ale do jejího světa vás vtahuje,“ popisuje písně Navarové Iva Marešová, spoluautorka inscenace.

Taková ta divná

Po rozpadu Nerezu prošla Navarová tvůrčí krizí. Nový impulz jí dala dlouholetá spolupráce s kolumbijským písničkářem a kytaristou Ivánem Gutiérrezem. S ním založila skupinu Koa, nazvanou podle tropického stromu, z něhož se vyrábějí kytary.

Psala rovněž pro jiné interprety, třeba Marii Rottrovou, produkovala album Věře Bílé a její kapele Kale, objevila písničkářku Radůzu, která tehdy hrála své songy na ulici v centru Prahy. Hudbu složila třeba i ke krátkému animovanému snímku Řeči, řeči, řeči režisérky Michaely Pavlátové, který byl v roce 1993 nominován na Oscara.

Do písní Navarové se promítalo, že vystudovala španělštinu, zpívala ale i romsky, jidiš nebo kečuánsky, tedy jazykem jihoamerických indiánů. „To, čemu se dneska říká etnická hudba, mě zajímalo vždycky. Za mého mládí se to jmenovalo folklor, nikdo to neposlouchal a já jsem byla taková ta divná, kterou to bavilo,“ vysvětlovala svůj zájem Navarová.

„Poselstvím v těchto písních je, že lidé by se navzájem měli respektovat, mít se rádi a vnímat se,“ míní herečka Lucie Andělová. Kromě ní ztvárňuje Zuzanu Navarová v Klicperově divadle ještě dalších šest hereček.

Muzika pro ni byla posláním

Při představení živě hraje dočasná kapela složená z hudebníků world music skupiny Razam a členů hradecké filharmonie. Tvůrce inscenace zajímaly ale i umělecké kořeny Navarové – začínala jako folkařka v Hradci Králové koncem sedmdesátých let.