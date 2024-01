Klepy z židovského koupaliště. Humor jim nevzali, a tak židovští teenageři z Budějovic vydávali časopis

První číslo Klepů z židovského koupaliště, jak zněl celý název, naťukali redaktoři na psacím stroji. Každé číslo vycházelo jen v jednom exempláři, který koloval mezi „odběrateli“. Na konci výtisku bývaly listy s kolonkami, co o Klepech čtenáři soudí a jaká zlepšení navrhují, takže se časopis vrátil k vydavatelům se zpětnou vazbou.

„Obsahuje jednoduché sdělení. Jde o příběh dětí z Českých Budějovic, které se scházely u Vltavy na židovské plovárně, což bylo jediné místo, kde se mohly chovat svobodně. Tam vznikl jejich samizdatový magazín, který potají vydávaly. Jeho účelem bylo držet komunitu pohromadě a při dobré mysli, protože to byl časopis humoristický,“ uvedl ředitel pobočky Paměť národa Jižní Čechy Tomáš Trantina.

Knihu napsala Kathy Kacerová, jejíž rodiče byli českoslovenští Židé a po druhé světové válce emigrovali do Kanady.

Prostě žít normální život

Obsah časopisu se postupem času proměnil. Stále častěji se objevovaly reportáže z pracovního nasazení, články o řemeslech, který se dospívající učili, když studovat nemohli, ale také o otázkách sionismu. Klepy vycházely každé tři týdny, od srpna 1940 do listopadu 1941, kdy nacisté zesílili diskriminaci Židů. „Lidé židovského původu museli odevzdat jízdní kola, fotoaparáty a psací stroje. Potom přestaly Klepy vycházet," uvedl Trantina.

Také plovárna se uzavřela na zimu. Jak předpokládá jeden z časopiseckých příspěvků, parafráze Ta naše plovárna hezká, zpívaná na melodii Ta naše písnička česká: „až ta zimička přijde / pak už nic nebudem mít / pak musíme najít / nějaký jiný pobyt“. V příbězích Klepů se původní píseň Karla Hašlera objevuje ještě jednou, ve vzpomínkách jednoho ze spolutvůrců, Jana Freunda. Jemu a bratrovi matka Tu naši písničku českou zpívala, když se s nimi loučila poté, co v koncentračním táboře neprošla selekcí.

Štěpána Balíka při psaní doslovu inspirovala kniha rakouského psychologa Viktora E. Frankla A přesto říci životu ano, jenž sám patřil k přeživším holocaustu. „To je pro mě linka, ze které se dá pochopit, co ti kluci a holky kolem židovské plovárny a kolem Klepů dělali. Snažili se prostě žít normální život, který jim byl znemožněn. Oni řekli životu ano i přes všechny zákazy,“ míní bohemista.

Ruda Stadler časopis schoval, sám neunikl

Kniha Novináři v utajení mimo jiné zachycuje osudy dvou židovských chlapců spojených s Klepy. Redaktor Rudolf „Ruda“ Stadler do něj nejspíš sám o sobě napsal: „známý volejbalista (smečkař). Proslul svou oddávací koncesí.“

Původně studoval na obchodní akademii v Českých Budějovicích, po okupaci se začal učit na cukráře. V dubnu 1942 nastoupil s rodinou na transport do Terezína, ghetto bylo jen přestupní stanicí do Osvětimi. Informace v Jihočeské vědecké knihovně o něm prozrazují, že zemřel nedlouho po svých dvacátých narozeninách na stavbě silnice u Litoměřic. Do tamních bývalých dolů se ke konci války přemisťovaly německé zbrojní továrny stále více ohrožované spojeneckými nálety. A s nimi tisíce vězňů.