Filmové premiéry: Mengele, Billie Eilish, ovce detektivy či Panelstory


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Filmové premiéry 7. 5. 2026
Mortal Kombat 2 dostává na plátna kin pokračování adaptace bojových videoher. V detektivním snímku Béé tým na stopě vyšetřují zločiny i ovce. Životopisné drama Zmizení Josefa Mengeleho nabízí pohled na válečné i poválečné osudy lékaře přezdívaného Anděl smrti. V hororu Hokum pronásledují spisovatele v odlehlém penzionu, kam se přijel vyrovnat se smrtí rodičů, noční můry. Koncertní dokument Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour rekapituluje zatím poslední turné americké zpěvačky. A do kin se také vrací digitálně restaurovaná Panelstory, kterou jako satirický obraz sídliště natočila Věra Chytilová na konci sedmdesátých let.

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

před 5 hhodinami
Umělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

před 5 hhodinami
Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

před 6 hhodinami
Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

před 1 hhodinou

Otevření ruského pavilonu na výtvarném bienále provázejí protesty

Rusko otevřelo na Bienále umění v Benátkách svůj národní pavilon. První ruská účast na jedné z nejznámějších přehlídek umění na světě od začátku plnohodnotné invaze vůči Ukrajině vyvolala silnou kritiku ještě před začátkem přehlídky a v den zahájení proti ní u pavilonu protestovaly stovky lidí. Kvůli ruské národní expozici hrozí, že bienále přijde o peníze z evropských fondů, což ve středu označil ruský velvyslanec v Římě Alexej Paramonov za brutální diktát. Expozice bude přístupná jen do pátku.
před 19 hhodinami

Z třicítky amerických koncertů zbyl jeden. Návrat Pussycat Dolls se nedaří

Americká dívčí skupina Pussycat Dolls zrušila téměř celou severoamerickou část svého chystaného comebackového turné. A to po „upřímném zhodnocení“, k němuž je přiměl s největší pravděpodobností slabý prodej vstupenek. Koncerty v Evropě, včetně toho v Praze, ale zatím platí.
před 19 hhodinami

Z Písku do Hollywoodu. Výtvarník Gebr pracoval pro Columba i Spielberga

Výtvarník a scénograf Jaroslav Gebr se sice narodil před rovným stoletím na jihu Čech, po komunistickém převratu ale emigroval a jeho další životní a profesní cesta ho dovedla až do Hollywoodu. Nejen jeho tvorbu v továrně na sny připomíná nyní písecká Galerie Dragoun, nesoucí jméno Gebrova souputníka ze studií.
včera v 12:03

Kniha poukazuje na zneužívání psychiatrie v časech StB

Badatel Miroslav Vodrážka vydal knihu s poněkud dlouhým, leč všeříkajícím názvem: Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft-sovětském stylu. Věnuje se v ní období mezi lety 1948 a 1989.
včera v 10:10

VideoAnifilm vezme diváky na Farmu zvířat i za Čarodějovým učněm

V Liberci začíná Anifilm. Na mezinárodní přehlídce animovaných filmů uvidí diváci do konce tohoto týdne přes pět set soutěžních i nesoutěžních snímků, jak domácí, tak zahraniční provenience. V české premiéře se bude promítat například nové zpracování Orwellovy Farmy zvířat v režii Andyho Serkise. Návštěvníci také jako první uvidí restaurovanou verzi Čarodějova učně od Karla Zemana. Tématem letošního ročníku jsou mýty a legendy z celého světa.
5. 5. 2026

VideoPraha se dočkala dalšího koncertu Erica Claptona

Jeden z nejlepších kytaristů všech dob – Eric Clapton – zahraje v pondělí v Praze. Během dvouhodinového koncertu by měly zaznít zásadní hity jako Layla, Cocaine a samozřejmě Tears in Heaven. V největší české hale vystoupí Clapton celkově počtvrté. Předchozí koncerty, zejména ten poslední před čtyřmi lety, ale kritici nehodnotili příliš pozitivně. „Má 81 let a nikdy to nebyl velký showman. Je to statické. Samozřejmě všechno geniálně odehrané, ale není tam ta vřelost, je to spíš rutina,“ tvrdí hudební publicista Pavel Parikrupa.
4. 5. 2026

Jiřině Bohdalové je 95 let, hraje téměř stejně tak dlouho

Herecká kariéra Jiřiny Bohdalové trvá bezmála devadesát let, tedy téměř celý její život, protože 3. května slaví devadesáté páté narozeniny. Jubileum herečky připomíná ve svém programu i Česká televize.
3. 5. 2026Aktualizováno3. 5. 2026
