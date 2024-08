Domek z podhoubí prověří materiál budoucnosti

Vypadá jako dvě hodně přerostlé bedly a z velké části je z hub opravdu postaven. V Česku vzniká experimentální stavba z mykokompozitu, tedy materiálu vytvořeného z mycelia čili podhoubí. Domek nazvaný Samorost se bude stavět do konce roku, využití vidí autoři při takzvaném glampingu. Především má ale prověřit, jak se materiál z mycelia chová mimo laboratoř a jestli by se mohl stát udržitelnou variantou například polystyrenu.

Loni na houby vyrazilo téměř sedmdesát procent domácností a lidé si odnesli přes sedmnáct tun hub. Údaje vyplynuly ze zjištění České zemědělské univerzity. Národu houbařů by o to více mohl být sympatický projekt, který s houbami počítá také ve stavitelství. V podhoubí neboli myceliu vidí jeho autoři potenciál, jak v budoucnu stavě moderně a udržitelně.

Hořlavost výzkumníci zkoušeli při grilování. „Vyrobili jsme z mycelia gril, na kterém se dvě hodiny grilovalo maso a samozřejmě houby. Fungovalo to perfektně, skrze gril se žádné teplo nedostalo. Spíše to doutná, než že by to hořelo plamenem, a oproti polystyrenu neprská žádné žhavé kapky, tím pádem nebude rychle degradovat, ale déle si zachová únosnost, a o to jde, aby se únikový čas prodloužil a lidé mohli z budovy snadno uniknout,“ popsala Kateřina Sýsová z Fakulty architektury ČVUT.

Les nahradila laboratoř

Udržitelnost zvyšuje, že k pěstování se může využívat přírodní odpadní materiál. „Už do lesa chodit nemusíme, protože umíme podhoubí pěstovat v pěstebním pytli, kde vytvoříme blok plný podhoubí. Nadrtíme ho, aby bylo sypké, nasypeme do formiček vytištěných třeba na 3D tiskárnách a necháme opět srůst,“ popisuje Seifert.