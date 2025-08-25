Do Síně slávy Národního divadla vstoupila baletní mistryně Podařilová

Při tradičním zahájení nové sezony Národního divadla vstoupila do Síně slávy baletní mistryně Tereza Podařilová. Je historicky první a zatím jedinou umělkyní, která má čtyři Ceny Thálie. Ocenění od generálního ředitele divadla Jana Buriana převzali i čtyři umělci do 35 let. Obdrželi jej herečka Denisa Barešová, tanečník a sólista baletu Danilo Lo Monaco, operní pěvkyně, sopranistka Barbora Perná a člen Laterny magiky Matěj Petrák.
