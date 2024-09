Česko vyšle do klání o Oscara Vlny

Do boje o cenu 97. ročníku americké Akademie filmového umění a věd Oscar vybrali členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) v kategorii Nejlepší zahraniční film Vlny scenáristy a režiséra Jiřího Mádla, sdělila za akademii Silvie Marková. Film je inspirován skutečným příběhem skupiny novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu.

Ve světové premiéře byl snímek Vlny uveden na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, kde režisér Mádl získal cenu Modrá kostka za mimořádný umělecký výkon. Do kin oficiálně vstoupil 15. srpna. Film, který je zasazený do konce 60. let minulého století, za čtyři týdny od premiéry vidělo téměř 357 tisíc lidí a jeho tržby se blíží k 62 milionům korun.

ČFTA, která stojí za udílením cen Český lev, vybírala při hlasování akademiků ze třinácti českých hraných a dokumentárních filmů, přihlášených jejich producenty. Za filmem Vlny se v hlasování umístily v abecedním pořadí snímky Amerikánka a Mord.

Slavnostní vyhlášení 97. ročníku cen Oscar se uskuteční 2. března 2025. Oscarový výběr patnácti zahraničních filmů americká akademie zveřejní 17. prosince. Nominace pak budou oznámeny 17. ledna 2025.