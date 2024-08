Mádl vyslal do kin Vlny. Zmítají osudy lidí v Československém rozhlase

Film Vlny zavede diváky do Prahy do redakce Československého rozhlasu v turbulentních šedesátých letech minulého století. Dramatický příběh inspirovaný skutečnými příběhy získal na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech cenu diváků a nyní vstupuje do českých kin. Vlny jsou už třetím celovečerním snímkem scenáristy a režiséra Jiřího Mádla.

K námětu filmu se Jiří Mádl dostal, když četl knihu shrnující historii Českého rozhlasu. „Byla tam událost, která se stala Rostislavu Běhalovi, my jsme ji ve filmu přisoudili hlavnímu hrdinovi. Chtěl bych panu Běhalovi poděkovat za ohromnou statečnost, která nás deset let hnala k tomu, film dokončit,“ podotkl Mádl.

Propojení archivu a hraných scén

Štáb k natáčení využil budovy Českého rozhlasu v Praze a v Plzni. Do nově natočených scén tvůrci začlenili i archivní materiály, včetně záběrů ze srpna 1968. Dobarvily se pomocí umělé inteligence a herci dotočili navazující scény. „Je to tak vsazené do děje, že se na herce dívají lidé, kteří tam byli, se skutečnými emocemi. Jste na ulici v té době a to je výjimečné,“ je přesvědčený Mádl.

Coby filmoví bratři se ve snímku představují Vojtěch Vodochodský a Ondřej Stupka, pro něhož jde o filmový debut. Hlavních ženských rolí se zhostily Táňa Pauhofová a Marika Šoposká. Ve filmu dále hrají Vojtěch Kotek, Stanislav Majer, Igor Bareš či Martin Hofmann.

Vlny vznikly v koprodukci České televize. Kromě tuzemských kin je čeká uvedení také na zahraničních festivalech.