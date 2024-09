Filmové novinky představili v Benátkách Kidmanová, Pitt či Law

Festival v Benátkách přivítal mnoho hollywoodských hvězd. Umělecký ředitel přehlídky poznamenal, že si tak vynahrazují skromnější loňskou sezonu, kdy se kvůli stávkám odborů musely držet mimo červené koberce a blesky fotoaparátů. Nicméně řada z nich do Benátek přivezla osobně uvést světové premiéry vyhlížených nových filmů, které se částečně chystají i do tuzemských kin.

Babygirl natočila podle vlastního scénáře nizozemská filmařka Halina Reijnová a přináší do žánru erotického thrilleru ženský pohled. „Jsem velmi potěšena, že mohu natočit film o ženské touze, ale je to také film o ženě v existenciální krizi a má mnoho vrstev,“ upřesnila Reijnová.

Recenze Vlků se víceméně shodují, že vznikla „pohodová bromance, která ale postrádá jiskru“. Snímek – jak napsal list Variety – těží z nostalgie po titulech, které lákaly do biografů na hvězdná jména.

Clooney i Pitt vyjádřili v Benátkách zklamání, že Vlci místo do kin zamíří rovnou na streamovací platformu. „Je jasné, že upadáme,“ zažertoval Clooney na dotaz, jak to, že taková dvě hvězdná jména nemohou dostat snímek do širší distribuce. „Vždycky budeme romantičtí, co se týče zážitku z kina. Zároveň se mi líbí existence streamů, protože uvidíme více příběhu, uvidíme více talentů, dostane se k němu více lidí,“ podotkl Pitt.

Angelina Jolieová jako Maria Callasová

Angelina Jolieová se na benátském festivalu poprvé představila jako Maria Callasová. Podotkla, že šlo o nejnáročnější roli její kariéry. Aby mohla ztvárnit jednu z největších sopranistek, brala totiž hodiny operního zpěvu.

Životopisný snímek v režii Pabla Larraína popisuje poslední dny Callasové v Paříži, kdy byla závislá na lécích proti úzkosti. Připomíná úspěchy i propady její bouřlivé minulosti, kdy svým hlasem ohromovala publikum po celém světě.