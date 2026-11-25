Na začátku prosince se na Netflix dostane pákistánský seriál Jo Bachay Hain Sang Samait Lo (Všechna láska, kterou v sobě nosíme). Má jít o první v urdštině natočený seriál přímo pro tuto streamovací platformu. Odbory z Bollywoodu v sousední Indii žádají zákaz vysílání díla pro indické diváky. Mezi Pákistánem a Indií vládnou dlouhodobě napjaté vztahy kvůli územním sporům.
Seriál vychází z románu pákistánské autorky Farhat Ishtiaqové. Podle anotace má jít o příběh šesti párů ze tří generací, které touží po lásce a zároveň řeší problémy v manželství či očekávání ze strany příbuzenstva. Jejich milostné štěstí ovlivňují někdejší rozhodnutí. První trailer zveřejnil Netflix ve středu.
O několik hodin později se vůči vztahovému dramatu vymezil Bollywood, tedy významné centrum indického filmového průmyslu sídlící v Bombaji. Tamní odborový svaz žádá po vládě premiéra Naréndry Módího, aby pákistánský seriál v Indii zakázala. „Na indických obrazovkách není místo pro žádné pákistánské tváře, hlasy ani příběhy,“ uvedla asociace AICWA (All Indian Cine Workers Association) v dopise adresovaném premiérovi.
Odboráři zároveň usilují o přijetí zákona, který by zakazoval vysílání obsahu z této – z jejich pohledu – nepřátelské země. „Požadovali jsme také přijetí přísného, trvalého zákona s nejtvrdšími tresty a apelujeme na Netflix India a všechny OTT (Over-the-Top – šíření videa přes internet) platformy, aby v Indii nikdy nevysílaly žádný pákistánský obsah,“ uvedla organizace. Módí podle agentury Reuters na žádost zatím nereagoval.
Streamovací služby bez pákistánské tvorby
Nové Dillí již desítky let obviňuje Islámábád z napomáhání, podněcování a organizování násilných útoků islamistických militantních skupin po celé Indii, včetně loňského útoku na hinduistické turisty v indickém Kašmíru, při kterém zahynulo 26 lidí a který vedl k nejhorším střetům mezi sousedními zeměmi za poslední roky. Pákistán indická obvinění popírá.
Indie po těchto střetech požádala všechny streamovací platformy, aby přestaly vysílat pákistánské pořady, z nichž mnohé mají v zemi obrovskou fanouškovskou základnu, a AICWA uvedla, že Netflix by porušil toto doporučení, pokud by seriál uvedl.
Pro Netflix je Indie klíčovým trhem s odhadovanými dvaceti miliony uživatelů, uvádí HSBC (Hongkongská a šanghajská bankovní korporace), a také s rostoucí uživatelskou základnou mladých lidí, kteří mají přístup k levnému internetu.
Pákistánský obsah není na streamovacích platformách v Indii dostupný, ačkoli několik seriálů je k dispozici na YouTube. První díl nového seriálu, v němž hraje několik předních pákistánských herců, má být na Netflixu odvysílán 4. prosince.