Změna pravidel pro tržnice by mohla pomoci v boji proti padělkům, soudí podnikatelé

Padělání zboží je podle Hospodářské komory jedna z nejvýnosnějších trestných činností v Česku. Ročně se v tuzemsku podle odhadů prodá napodobenin za 28 miliard korun. Úřady přitom zadrží jen zhruba dvě procenta. Padělané zboží je problém reklamovat nebo vrátit, hlavně ale může podle odborníků v mnoha případech znamenat zdravotní riziko. Podnikatelé proto navrhují, aby stát upravil podmínky pro provoz tržnic. Například zavedl možnost zakázat prodej tomu subjektu, který opakovaně nabízí padělané zboží.