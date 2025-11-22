Změna pravidel pro tržnice by mohla pomoci v boji proti padělkům, soudí podnikatelé


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
3 minuty
Události: Jak postupovat proti padělkům
Zdroj: ČT24

Padělání zboží je podle Hospodářské komory jedna z nejvýnosnějších trestných činností v Česku. Ročně se v tuzemsku podle odhadů prodá napodobenin za 28 miliard korun. Úřady přitom zadrží jen zhruba dvě procenta. Padělané zboží je problém reklamovat nebo vrátit, hlavně ale může podle odborníků v mnoha případech znamenat zdravotní riziko. Podnikatelé proto navrhují, aby stát upravil podmínky pro provoz tržnic. Například zavedl možnost zakázat prodej tomu subjektu, který opakovaně nabízí padělané zboží.

Výběr redakce

Zapomenuté peněženky, ale i housle nebo zvířata. Projekt eZtráty funguje deset let

Zapomenuté peněženky, ale i housle nebo zvířata. Projekt eZtráty funguje deset let

před 1 hhodinou
„Skrytý ekologický problém současnosti“ škodí zdraví i ekonomice

„Skrytý ekologický problém současnosti“ škodí zdraví i ekonomice

před 1 hhodinou
Kraje řeší, co udělat se slevou na jízdném

Kraje řeší, co udělat se slevou na jízdném

před 2 hhodinami
„Nultý den“ se blíží. Zoufalí Íránci se modlí a osévají mraky

„Nultý den“ se blíží. Zoufalí Íránci se modlí a osévají mraky

před 2 hhodinami
Zelenskyj bude muset přijmout návrh na ukončení války, míní Trump

Zelenskyj bude muset přijmout návrh na ukončení války, míní Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Únos více než dvou stovek dětí z katolické školy provedli ozbrojenci v Nigérii

Únos více než dvou stovek dětí z katolické školy provedli ozbrojenci v Nigérii

před 10 hhodinami
Francie podnikla právní kroky proti AI Grok. Ta zpochybňuje účel plynových komor v Osvětimi

Francie podnikla právní kroky proti AI Grok. Ta zpochybňuje účel plynových komor v Osvětimi

před 10 hhodinami
Pravoslavná církev bojuje s dluhy, žádá o prodloužení lhůty na splacení

Pravoslavná církev bojuje s dluhy, žádá o prodloužení lhůty na splacení

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Změna pravidel pro tržnice by mohla pomoci v boji proti padělkům, soudí podnikatelé

Padělání zboží je podle Hospodářské komory jedna z nejvýnosnějších trestných činností v Česku. Ročně se v tuzemsku podle odhadů prodá napodobenin za 28 miliard korun. Úřady přitom zadrží jen zhruba dvě procenta. Padělané zboží je problém reklamovat nebo vrátit, hlavně ale může podle odborníků v mnoha případech znamenat zdravotní riziko. Podnikatelé proto navrhují, aby stát upravil podmínky pro provoz tržnic. Například zavedl možnost zakázat prodej tomu subjektu, který opakovaně nabízí padělané zboží.
před 10 mminutami

Kraje řeší, co udělat se slevou na jízdném

Vznikající vláda chce opětovně zvýšit slevy na jízdném pro studenty a seniory na 75 procent. Od nového roku to ale nestihne. Co dál, tak řeší i kraje, které se rozhodly vyšší slevu hradit ze svého na místních linkách. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka by mělo osm krajů proplácet část jízdenek v této výši až do zavedení celostátní slevy, která bude stejně vysoká. Důležitý bude také postoj nového ministra dopravy, kterého má nominovat SPD.
před 2 hhodinami

Pravoslavná církev bojuje s dluhy, žádá o prodloužení lhůty na splacení

Pravoslavná církev v Čechách požádala ministerstvo kultury o prodloužení lhůty na uhrazení dluhů vůči státu i vlastním zaměstnancům, informovala mluvčí Ivana Awwadová. Resort v říjnu vyzval církev, aby nejpozději do 24. listopadu situaci vyřešila. Pokud se jí to nepodaří, zahájí správní řízení, které může mít pro církev vážné následky. Duchovní by například přišli o možnost uzavírat církevní sňatky či zachovávat zpovědní tajemství.
před 11 hhodinami

Vláda v demisi připravila dopravní projekty, na budoucím kabinetu je vybrat priority, míní Kovářová

Místopředsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN) v pořadu Interview ČT24 připustila, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury má odpovídat státnímu rozpočtu. Poukázala na to, že vláda v demisi připravila na příští rok řadu projektů a bude na budoucí vládě, aby rozhodla, které z nich mají prioritu. Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že návrh rozpočtu nepokrývá povinné a zákonem předepsané výdaje a také klíčové investiční výdaje v celkovém objemu 95,9 miliardy korun. Kolářová upozornila, že Národní rozpočtová rada propočítala výhrady nastupující vlády a konstatovala, že v některých položkách rozpočtu – jako jsou důchody nebo ministerstvo zemědělství – nevidí, jak nastupující vláda došla ke konkrétním částkám. Rozhovor s Kovářovou vedl moderátor Daniel Takáč.
před 11 hhodinami

Komise schválila státní pomoc 450 milionů eur na rozšíření onsemi v Česku

Evropská komise (EK) schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř jedenáct miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost by měla podle Komise do nového závodu v Rožnově pod Radhoštěm investovat 1,64 miliardy eur (téměř čtyřicet miliard korun).
před 18 hhodinami

Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravin z Brazílie

Americký prezident Donald Trump v noci na pátek zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravinářských produktů z Brazílie. Podepsaný exekutivní příkaz se týká mimo jiné hovězího masa, kávy, kakaa nebo ovoce. Nový příkaz se týká brazilského dovozu do USA zpětně už od 13. listopadu. Podle textu nařízení bude možné vracet cla vybraná z dovozu osvobozených produktů od tohoto data. Opatření by mohlo souviset s rekordně nízkou popularitou Trumpa mimo jiné i kvůli rostoucím cenám potravin.
před 23 hhodinami

Chybějící peníze pro dopravu by neměly ohrozit stavbu dálnic

V rozpočtu na dopravní stavby na příští rok chybí podle hnutí ANO až padesát miliard korun. Podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) má resort připravené rekordní množství projektů – a bude na jeho nástupci, které upřednostní.
včera v 06:00

Lukačovič zažaluje Babiše kvůli tvrzení, že dluží na daních

Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič se bude bránit u soudu proti tvrzením poslance a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že on nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend 900 milionů korun. Bude chtít omluvu a náhradu škody, kterou chce věnovat na dobročinné účely.
20. 11. 2025Aktualizováno20. 11. 2025
Načítání...