NKÚ: Finanční úřady zadržovaly firmám peníze, i když Ústavní soud rozhodl, že nemohou

Finanční úřady zadržovaly firmám celé nadměrné odpočty DPH včetně částí, které nepřišly úředníkům problematické, i poté, co Ústavní soud rozhodl, že se to nemá dít. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad, podle kterého trvala náprava téměř dva roky. Chybovaly podle něj konkrétní finanční úřady, ale i Generální finanční ředitelství. To se hájí tím, že tehdejší podoba daňového řádu nic jiného neumožňovala.