K jednotnému měsíčnímu hlášení se zatím přihlásila polovina zaměstnavatelů

Firmy mají poslední týden na registraci k jednotnému měsíčnímu hlášení. Systém, který má nahrazovat až 25 formulářů pro různé úřady, spustil stát 1. dubna. K hlášení se zatím registrovala asi polovina zaměstnavatelů z více než čtyř set tisíc. Podobně jsou na tom zaslané údaje o zaměstnancích, těch má být kolem šesti milionů. Firmy se do konce dubna musejí registrovat a nahlásit všechny zaměstnance. Do 20. května pak podat první měsíční hlášení a nejpozději do konce června doplnit hlášení za první tři měsíce roku. Všechny účetní systémy ale nejsou připravené, což výrazně komplikuje práci mzdovým účetním.