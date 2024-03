Hovoří se dostatečně o výhodách a negativech přijetí eura? Odpověď hledal Fokus Václava Moravce

O tomto dlouhodobě vyhroceném tématu diskutovali s moderátorem Václavem Moravcem v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) bývalí ministři financí Miroslav Kalousek (TOP 09) a Jiří Rusnok, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, podnikatelka Zuzana Cerolová Petrofová, prorektor VŠE Pavel Hnát a bývalý předseda slovenské nestranické vlády Ľudovít Ódor.

Hosté dvouhodinové diskuze hovořili například o tom, že téma (ne)přijetí eura je často démonizováno, a naopak by mělo být posuzováno s chladnou hlavou. Řeč přišla i na to, jak je to se závazkem Česka společnou měnu přijmout a zda ho relativizuje skutečnost, že se eurozóna od té doby výrazně změnila. Zaznělo i to, že euro je politický projekt a jaké jsou tedy pro něj politické argumenty. Hovořilo se rovněž o tom, že velká většina obyvatel Česka přijetí eura odmítá – skepse se zvýšila po finanční krizi v roce 2008/2009 – a o tom, zda jeho příznivci či odpůrci předkládají veřejnosti férové argumenty. Padly též názory z firemní sféry či zkušenosti ze Slovenska, které k euru přistoupilo.

Celé video můžete zhlédnout v úvodu článku.