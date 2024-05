Tripartita jednala o situaci v zemědělství. Odboráři zasedání předčasně opustili

Hodinu před začátkem zasedání tripartity se mělo sejít její předsednictvo. Naposledy jednalo mimořádně 24. dubna. Zástupci odborů a zaměstnavatelů pak novinářům řekli, že by jim kabinet měl na aktuálním jednání představit vybraná opatření ze souboru sedmatřiceti doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV) na podporu ekonomiky, která chce do konce volebního období vláda provést. Údajně by to mohla být asi desítka kroků.