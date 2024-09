Problémy českých zbrojařů u bank trvají, říká Černochová

Problémy v přístupu bank k firmám ze zbrojního a obranného průmyslu stále přetrvávají. Po jednání se zástupci Hospodářské komory to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Komplikacím čelí ve větší míře malé a střední podniky. Ministryně by se kvůli tomu měla opět sejít se zástupci bank v řádu dnů až týdnů.

„Problém přetrvává u některých bank, které nechtějí vést účty nebo nechtějí schválit některé transakce, třeba i na Ukrajinu, což značně komplikuje život našim firmám,“ upozornila Černochová.

Českým firmám by podle ministryně mohlo pomoci také posílení významu zbrojního průmyslu v hospodářské strategii ČR pro následujících deset až patnáct let, kterou připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. „Navrhli jsme více než čtyřicet úprav textu. Pokud bankovní a peněžní ústavy uvidí v hospodářské strategii, že Česká republika má význam průmyslu pro zajištění obrany a bezpečnosti jako hlavní prioritu, tak to opět bude některé věci odstraňovat,“ doplnila.