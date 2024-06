Nábory nejdou podle představ, řekla Černochová. S armádními špičkami řešila, jak to zlepšit

Konkrétně zmínila například zákon 221 o vojácích z povolání, do kterého by ráda dostala více benefitů, což by mělo pomoci nejen s už zmíněným náborem, ale také s udržením těch vojáků, kteří v armádě slouží nyní. Černochová by chtěla, aby tito zkušení vojáci zůstávali ve službě i nad rámec patnácti let, po nichž už mají nárok na výsluhy. Podle Řehky nejde jen o kumulaci benefitů, ale i o to, aby byly dobře nastavené. V obecné rovině řekl, že do budoucna je připravených několik „balíků změn“.

Do roku 2030 chce mít armáda podle svých strategických dokumentů třicet tisíc vojáků z povolání a deset tisíc aktivních záloh. Na začátku letošního roku bylo v resortu obrany 27 826 vojáků z povolání, členů aktivních záloh 4266. Zmíněný stabilizační příspěvek má za úkol vyrovnávat konkurenční prostředí a motivovat vojáky, kterým armáda zajistila speciální výcvik, aby neodcházeli do civilu.

Základní výše stabilizačního příspěvku je sedm tisíc korun měsíčně, pro vojáky se speciální odborností nebo při výkonu některé konkrétní činnosti může být navýšen v rozmezí devět až jednadvacet tisíc měsíčně.