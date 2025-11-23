Zdopravy.cz: Vlak Českých drah vykolejil v německém pohraničí, nikdo se nezranil


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK, Zdopravy.cz

Osobní vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové jednotky 844 RegioShark vyvázli bez zranění.

O nehodě informoval server Zdopravy.cz. Podle německých médií strojvedoucí pravděpodobně projel návěstidlo zakazující jízdu. Vlak byl poté odkloněn na kusou kolej, kde prorazil zarážedlo. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová sdělila serveru Zdopravy.cz, že příčiny nehody se vyšetřují.

V obtížném terénu zasahovaly záchranné jednotky německého dopravce Deutsche Bahn, včetně technického vlaku s jeřábem, a také týmy technické pomoci. Soupravu se podařilo vrátit na koleje dnes před 16:00.

Horská část železnice z Karlových Varů do Potůčků, respektive do Johanngeorgenstadtu, je v úseku od Nejdku druhou nejvýše položenou tratí v Česku. Nazývá se Krušnohorský semmering a byla dokončena v roce 1899.

Srážce vlaků u Zlivi mohl zabránit zabezpečovač ETCS. Bude tam až v roce 2030
Hasiči odstraňují následky srážky vlaků u Zlivi na Českobudějovicku

