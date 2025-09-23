Mimořádně šťastný konec měla červnová dopravní nehoda v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Předcházel jí zdravotní kolaps se zástavou srdce u sedmdesátiletého řidiče Jaroslava Střílka. Život mu rychlou reakcí zachránil kolemjdoucí Zdeněk Nedorost. Jako zdravotník věděl, že musí co nejrychleji začít s resuscitací a prodýcháváním. Oba se nyní přímo na místě poprvé osobně setkali. Zachránce pak ocenil starosta města a kolegové ho navrhli na státní vyznamenání.
Zachránce a zachráněný se po červnové nehodě poprvé setkali
