Začátek týdne bude chladnější. Ve středu se vrátí tropické teploty

V první polovině týdne přijde ochlazení doprovázené občasným deštěm. Od středy se do Česka vrátí tropické teploty. Přeháňky budou od úterý ojedinělé a od čtvrtka se můžou objevit i bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pondělí bude zataženo až oblačno. „Pršet bude hlavně v první polovině dne, a to na pomezí Čech a Moravy, jinde dnes srážky čekáme jen ojediněle. Srážkové pásmo bude během dne slábnout a míst s deštěm bude ubývat,“ uvedl ČHMÚ. Teploměry by neměly naměřit více než 23 stupňů Celsia a na jihovýchodě 25 stupňů.

Od úterý se očekávají ojedinělé přeháňky doprovázené teplotami okolo 27 stupňů v Čechách a 29 stupňů na jižní Moravě. Od středy do pátku už by měla denní maxima překračovat hranici 30 stupňů. Tropické teploty by měly být od čtvrtka doprovázeny bouřkami.