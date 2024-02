Za pašování drog poslal soud do vězení přepravce i kurýra. O dalších členech gangu rozhodne

Přes libereckou větev mezinárodního gangu šlo podle obžaloby přes tunu kokainu a tři a půl tuny hašiše. V Liberci byl podle obžaloby velkosklad, který sloužil jako překladiště drog, které se dostaly do Evropy z Jižní Ameriky a ze zemí Blízkého východu. Z Liberce drogy směřovaly dalším zločineckým skupinám v jiných státech. Skupina je stíhána i za dovoz cigaret s daňovým únikem přes čtyřiaosmdesát milionů korun. Jde o největší drogovou kauzu minimálně na severu Čech.

Spolupracující obvinění

Soudem uložené tresty jsou pod hranicí zákonné sazby. Černému a Chalupovi hrozilo až čtyřiadvacet let vězení. Soud zohlednil, že oba získali statut spolupracujícího obviněného a jejich výpovědi pomohly policistům při rozkrývání činnosti a fungování gangu. Proto dostali nižší tresty. „Právě pro tu spolupráci. Tím, že to pomohli odhalit. Jednak se přiznali sami a pomohli i proti ostatním, a to se týká i těch, co jsou stíhaní v cizině,“ řekl předseda senátu Richard Skýba. Stříbrné hrozilo vězení od pěti do deseti let.