Výměna elektroměrů zrychluje, pro některá místa je povinná

Distributoři zrychlují instalace chytrých elektroměrů, do konce roku jich plánují nasadit stovky tisíc. Legislativa počítá s tím, že nová zařízení budou muset mít všechna odběrná místa s roční spotřebou nad šest megawatthodin – a to do poloviny roku 2027. Přístroje jsou ale potřeba i v případě, kdy mají zákazníci solární panely a chtějí elektřinu sdílet. Výměny vyjdou distributory na stovky milionů. Životnost nových zařízení odhadují zhruba na patnáct let.