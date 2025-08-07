Do Česka se ve druhé polovině týdne vrací letní počasí, bude slunečno a o víkendu teploty překročí tropickou třicítku. V neděli odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Podobný ráz počasí vydrží podle meteorologů i na začátku příštího týdne.
Vrací se léto. Teploty překročí tropickou třicítku
„Ode dneška (od čtvrtka) k nám začne proudit teplý vzduch od jihozápadu, postupně jihu. Čekáme poměrně slunečné počasí, od neděle se může odpoledne objevit přechodně víc oblačnosti a s malou pravděpodobností se vyskytne přeháňka nebo i bouřka,“ uvedli meteorologové na síti X.
Meteorologové ve čtvrtek předpokládají teploty mezi 24 a 28 stupni Celsia, v tisíci metrech na horách kolem sedmnácti stupňů, na Šumavě až 21. V pátek by mělo být 27 až 31 stupňů Celsia.
„O víkendu čekáme maximální teploty 29 až 33 stupňů. Úplně nejteplejší víkend z celých prázdnin to zřejmě nebude, protože na začátku prázdnin teploty přesahovaly třicet stupňů ještě výrazněji, a to přes 35 stupňů Celsia,“ zmínila meteoroložka ČT Taťána Míková.
Dále uvedla, že nyní přicházejí docela slunečné dny. „A platí to až do začátku příštího týdne. V pátek a sobotu nečekáme žádné srážky, ale trošku změna může přijít od neděle, protože odpoledne se může objevit zvětšená oblačnost a ojedinělá přeháňka,“ dodala Míková.