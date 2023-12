Víkend přinese oteplení, v příštím týdnu mohou teploty vystoupat k deseti stupňům

V Česku se o víkendu oteplí, denní teploty v průměru vyšplhají nad nula stupňů Celsia. I tak ale bude v noci stále mrznout. O víkendu by mělo sněžit nebo pršet, při mrznoucím dešti pak hrozí tvorba ledovky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Výraznější oteplení očekávají meteorologové v příštím týdnu, v Čechách až k deseti stupňům Celsia, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji.

„Vypadá to, že koncem týdne dorazí hlavně do Čech výraznější oteplení a déšť. Tání sněhu pak bude výrazné i ve středních a vyšších polohách. Příští pondělí by teploty v Čechách mohly vyšplhat až k deseti stupňům Celsia," uvedli meteorologové na facebooku .

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, místy se mohou tvořit mlhy, ojediněle bude sněžit. Nejvyšší denní teploty se dostanou na minus dva až plus dva stupně, v 1000 metrech na horách bude kolem minus čtyř stupňů Celsia. „Plusové teploty jsou hlavně v Praze, ve středních Čechách a na jižní Moravě, naopak slabě mrzne na Ostravsku a v horských, podhorských oblastech, na horách je nejčastěji kolem mínus dvou nebo mínus tří stupňů,“ upřesnil meteorolog ČT Jan Šrámek.