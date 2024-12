V Bruntále hoří v areálu bývalých kasáren

Příčina požáru zatím není známá, stejně jako rozsah škod, které oheň způsobil. „Z výškové techniky rozebíráme střechu. Výsledky monitoringu ovzduší zatím nemáme. Tím, že to je hromada plastových pilinek, tak se nahoře utvořila krusta, která nám komplikuje prostup dovnitř. Takže to budeme muset rozebírat. Tím, že se piliny nahoře spekly, tak tím pádem to, co hoří, je pod nimi. Ale teď už to v podstatě nemá vývoj a stav je setrvalý,“ uvedl před osmou hodinou ranní Kozák.

Dodal také, že ačkoliv výsledky monitoringu ovzduší ještě nejsou k dispozici, při požáru takového rozsahu je obecně vhodné, aby lidé z preventivních důvodů omezili větrání.

Starosta města Martin Henč (ANO) přiblížil, že v areálu v ulici tř. Práce, kde kdysi byli čeští vojáci, v současnosti sídlí firmy. „Máme tady zástupce ze životního prostředí, hasiči tady mají také své lidi, takže čekáme na výsledky monitoringu ovzduší, zda budeme vydávat pokyn k tomu, aby lidé nevětrali,“ zdůraznil Henč. Podle něj ale fouká dobrý směrem, a dým tak jde do lesů a polí.