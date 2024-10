Úložiště jaderného odpadu v Jáchymově je plné. Experti řeší, jak ho rozšířit

Experti hledají způsob, jak rozšířit úložiště radioaktivního odpadu v Jáchymově. Bývalý uranový důl slouží jako jeho úschovna už půl století, původní prostor je ale už plný. Odborníci řeší, jak do štol, kde se před lety uran těžil, dál bezpečně ukládat vyhořelý materiál třeba z lékařských zařízení. „Člověk se sem do podzemí dostal, získal tu surovinu, použil ji ve svůj prospěch a v jiné formě ji tady znovu ukládáme,“ popisuje ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Lukáš Vondrovic. Veřejnost, která se do úložišť podívat nemůže, má možnost si maketu modelového sudu prohlédnout alespoň na jáchymovské radnici. V Česku jsou celkem tři podobná úložiště a každý rok do nich přibudou zhruba dva tisíce sudů s odpadem.