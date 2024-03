U Ukrajiny chybí zásadní diskuze o budoucnosti, míní Havlíček

Česko by mělo vyvíjet úsilí s ostatními zeměmi k tomu, aby se v případě Ruska a Ukrajiny zahájila mírová jednání, uvedl v Interview ČT24 místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Podotkl, že hnutí vládu v zásadních krocích ohledně Ukrajiny podpořilo, ale zároveň připustil, že situace se nejspíše nevyvíjí tak, jak si mnozí představovali a je podle něj potřeba přemýšlet do budoucnosti.

„Je třeba mít připravený plán B, což znamená vycházet z toho, že situace se nemusí i nadále pro Ukrajinu vyvíjet úplně nejoptimističtěji,“ uvedl Havlíček s tím, že i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před pár týdny zmínil, že u mírových jednání by mělo být Rusko. „To by mělo být ambicí všech rozumně smýšlejících zemí a nezapomínejme, že zásadní roli v tom sehrají Spojené státy americké,“ podotkl Havlíček.

Podle Havlíčka je třeba Ukrajinu nadále podporovat. „My jsme to vždycky podpořili, ať už ve smyslu vojenské pomoci, ve smyslu ekonomické pomoci, nemluvě o uprchlících, a dále všechny zákony – lex Ukrajina, podpořili jsme výcvik ukrajinských vojáků,“ podotkl s tím, že je ale současně třeba, aby mocnosti, případně EU či NATO, vydaly maximální možné úsilí k tomu, aby byla válka ukončena.

Podle něj chybí zásadní diskuze o budoucím vývoji. „Ukrajina zvažuje další mobilizaci. Stojí proti obrovské přesile a Rusko má několikanásobně větší armádu, a co si budeme nalhávat, Rusové jsou nevyzpytatelní. Z mého pohledu jsou šílenci, kteří – tak jako válčili za dob Napoleona, za druhé světové války – se nedívají na ztráty. To může pokračovat i nadále,“ uvedl. Podotkl, že někdo musí vyvinout iniciativu, aby Ukrajina začala vyjednávat, což by měli být spojenci.

„Hledejme takové řešení, které bude vyhovovat i Ukrajincům, a já jsem přesvědčen, že když se jednat bude, tak se vždycky dá dojít k nějakým výsledkům. Každá válka jednou skončí jakousi dohodu nebo mírem a otázka je, jestli nastal čas, aby se toto skutečně zaktivovalo,“ uvedl s tím, že Ukrajina má mít dominantní slovo, což ale neznamená, že ostatní státy budou stát stranou.

„Všichni víme, že Ukrajina se bez pomoci Evropy a USA neobejde a jen si uvědomme to, že i politici Evropě i ve Spojených státech jsou pod určitým politickým tlakem a musíme vidět i to, že zadrhává ekonomická pomoc v tuto chvíli ne z Evropy, ale ze Spojených států,“ dodal.

Místopředseda hnutí ANO se také vyjádřil k rozhodnutím vlády přerušit mezivládní konzultace se Slovenskem i kroku Andreje Babiše (ANO) ohledně vyžádání citlivých informací na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Celé video můžete zhlédnout ve videu v úvodu článku.