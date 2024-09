Tropy zatím v Česku vydrží. Ochlazení může přijít ve čtvrtek

Počasí v Česku bude i v nejbližších dnech nadprůměrně teplé a téměř bez deště. Nejvyšší odpolední teploty se zejména v úterý a ve středu dostanou nad tropických třicet stupňů Celsia. Menší ochlazení by mohlo přijít až ve druhé půlce týdne. Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Slunečné a nadprůměrně teplé počasí vydrží podle meteorologů v Česku minimálně do čtvrtka. „Snad jedinou předzvěstí podzimu mohou být mlhy, které by se v ranních hodinách měly občas v nížinách vytvořit,“ napsal ve své předpovědi ČHMÚ.

Mírné ochlazení, ale jen možná

Nejteplejšími dny tohoto týdne budou patrně úterý a středa. Odpolední maxima se mohou výjimečně dostat až na 34 stupňů, což jsou hodnoty pro začátek září neobvyklé. Ve čtvrtek by se mohlo mírně ochladit, ale tento scénář není podle meteorologů zatím jistý. „Pokud by ochlazení přišlo, bylo by patrně provázeno plošnějšími bouřkami,“ avizoval ČHMÚ.

Kvůli vysokým teplotám a nedostatku srážek aktuálně platí v celém Česku varování před rizikem vzniku a šíření požárů. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň v přírodě, a zejména v lesích. Velmi nebezpečné může být v současném suchu vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Varování před požáry platí do odvolání.