Teplo má příští rok podražit. Ceny zvyšují hlavně uhelné teplárny

Právě teplárny, které používají zemní plyn, budou příští rok podle sdružení ceny upravovat směrem nahoru maximálně o navýšení daně. Jiná ale bude situace u těch uhelných. „Tam čekáme nárůst mezi šesti až třiceti procenty. Část uhelných tepláren ceny zvyšovala už loni docela výrazně. Ty teď zdražují méně a ty, co zdražily málo na letošek, tak to teď do určité míry dohání,“ říká ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Chystají se změny

Dálkové vytápění má nejvíce českých domácností. Skoro stejný počet využívá zemní plyn. Na obnovitelné zdroje spoléhá desetina spotřebitelů, zbytek topí elektřinou nebo uhlím. Skoro osmnáct procent domácností i kvůli snížení nákladů používá k topení víc druhů paliv. Hlavně v rodinných domech, v těch bytových jsou možnosti omezené. I tak tam má ale více než jeden zdroj tepla asi pět procent domácností.

Příští rok se zřejmě sníží náklady na vytápění těm, kteří jako hlavní zdroj využívají zemní plyn a elektřinu. Podle modelového příkladu rodinného domu s tepelným čerpadlem klesne roční platba za elektřinu skoro o tři tisíce. U zemního plynu může být úspora víc než čtrnáct tisíc.

Letos spotřeba zemního plynu v meziročním srovnání klesá. Ve třetím čtvrtletí se snížila téměř o jedenáct a půl procenta. Kromě teplejšího počasí je za tím i snaha firem a domácností šetřit.

Pro správný údaj na faktuře jsou důležité fungující měřiče. Výsledná částka za teplo má totiž dvě složky. Základní, která se odvíjí hlavně od velikosti bytu, a spotřební. Ta se řídí tím, co člověk skutečně protopí. Od Nového roku se ale poměry u těchto složek změní, ačkoliv na fakturách se to projeví až v roce 2025.

Do konečné ceny se ve větší míře promítne teplo spotřebované v celém domě. Lidé v úsporných domech tak nebudou muset tolik šetřit. Naopak ty v nehospodárných budovách to má motivovat třeba k zateplení fasády a střechy.