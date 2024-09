Soudy trestají pisatele teroristických výzev nejčastěji podmínkou

Soudy posílají lidi za mříže za podněcování k terorismu jen výjimečně. Naposledy tak ve středu dostal třiašedesátiletý Josef Voborník za příspěvky a komentáře, kterými na sociální síti vyzýval k násilným útokům na infrastrukturu, ústavní instituce a ústavní činitele, tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let. Musí také zaplatit 40 tisíc korun. Vláda má tento měsíc navíc hlasovat o snížení trestní sazby v zákoně.

Voborník a státní zastupitelství se domluvili na dohodě o vině a trestu, kterou ve středu schválil středočeský krajský soud. Voborníka potrestal za trestný čin podpora a propagace terorismu. „To jsem psal v rozčílení. (...) Nemyslel jsem to vážně, myslel jsem to jenom hypoteticky,“ tvrdil u soudu Voborník. Ke slovům například o střelbě do představitelů vlády se přiznal hned na začátku vyšetřování.

Za podporu a propagaci terorismu mu hrozilo až patnáctileté vězení, soud Voborníkovi ale uložil trest pod spodní hranicí trestní sazby. I většinu z desítek případů schvalování nebo podněcování k terorismu dosud soudy trestaly jenom podmíněnými tresty. Za sedm let, kdy je tento čin v trestním zákoníku, za něj soudci poslali do vězení dva lidi.

Chystaná změna

Zákonná trestní sazba za zmiňovaný zločin v současnosti činí pět až patnáct let. Dlouhodobě ji však kritizuje Nejvyšší státní zastupitelství. „V praxi to soudy řeší tak, že ukládají trest mimořádně snížený pod zákonnou sazbu,“ popsal mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. „Takové řešení ale nepovažujeme za systémové. A je podle nás principiálně nesprávné,“ dodal.

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje úpravu sazby na tři až dvanáct let. „Je zaprvé dostatečně široká, aby ten soud rozhodl přiléhavě. A zároveň dostatečně přísná, aby měla i odrazující účinek vůči těm lidem, kteří takto činí,“ myslí si náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN).

Změna, která soudcům umožní dávat standardně za komentáře na internetu podmíněné tresty, je součástí velké reformy trestní politiky. Ministerstvo ji chce poslat na vládu do konce září.