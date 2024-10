Soud zvýšil aktivistovi Popelkovi trest, za mřížemi má strávit celkem rok

Obvodní soud pro Prahu 1 v úterý prodloužil Jaroslavu Popelkovi trest vězení o další čtyři měsíce. Aktivista si původně vyslechl čtyřměsíční podmíněný trest za výzvy ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea během loňské protivládní demonstrace. Kvůli porušení pravidel podmínky mu ale teď soud změnil trest na nepodmíněný. Muž si proti rozhodnutí na místě podal stížnost. Popelka už si odpykává šestiměsíční trest za další výzvy týkající se ukrajinské vlajky na muzeu a dva měsíce za porušení zákazu vstupu do Prahy. Celkem by tak měl být ve vězení rok.

Popelka se ale nástupu do vězení vyhýbal a policie po něm vyhlásila pátrání. Zatímco byl aktivista na útěku, rozhodl soud v jeho nepřítomnosti na konci srpna o tom, že mu na trest vězení změní šestiměsíční podmínku, kterou dostal za šíření poplašné zprávy. Bylo to opět v souvislosti s ukrajinskou vlajkou na Národním muzeu.

Popelka v dopisech muzeu a policii napsal, že pokud nebude vlajka stažena, tak by do budovy mohly vtrhnout radikální skupiny. Důvodem nynějšího zpřísnění trestu bylo porušení zákazu vstupu do Prahy. Opakovaným porušením zákazu vstupu do hlavního města v odůvodnění rozsudku argumentovala i samosoudkyně Eva Švíglerová.

Policie později Popelku dopadla a muž si tak začal odpykávat svůj už osmiměsíční trest vězení. V úterý mu jej soud navýšil o další čtyři měsíce, čímž mu pobyt za mřížemi zaokrouhlil na rovný jeden rok.