Soud propustil z vězení žháře z Vítkova

Při podmínečném propuštění stanovil soud zkušební dobu na sedm let. Lukeš se také nesmí přibližovat k rodině popálené romské dívky Natálky. Její matka Anna Siváková s podmínečným propuštěním Lukeše nesouhlasí.

Lukeš ve vězení strávil více než patnáct let. Soudkyně nechala před rozhodnutím vypracovat jeho psychologický posudek. Ten původní z doby po dopadení Lukeše charakterizoval jako nevyrovnanou a egoistickou osobnost. Objevil u něj například i inklinaci k extrémním pravicovým názorům s xenofobními náznaky či zvýšenou agresivitu. Závěry aktuálního posudku od stejného znalce popisují pozitivní změny. Například i to, že se změnil jeho hodnotový žebříček. Už se nekloní k radikální pravici.

Dívka má doživotní následky

K rasově motivovanému útoku na romskou rodinu došlo v dubnu 2009. Lukeš, který se aktivně hlásil k neonacistické scéně na Opavsku, byl jedním z iniciátorů. Podle dřívějšího rozsudku to byl on, kdo vytipoval dům ve Vítkově, na který skupinka sympatizantů extrémní pravice zaútočila. Tři maskovaní pachatelé tehdy vhodili do oken přízemního domu každý po jedné zápalné lahvi naplněné benzinem. Pak žháři ujeli autem, v němž čekal jejich komplic. Mohutný požár, který pachatelé založili, málem připravil o život tehdy ani ne dvouletou holčičku a zranil její matku a otce.

V době útoku bylo v domě osm lidí. Nejhůř dopadla právě malá Natálka, která utrpěla popáleniny na téměř osmdesáti procentech těla. V kritickém stavu byla převezena do nemocnice, z níž ji lékaři propustili po osmi měsících. Dívka přišla o tři prsty na rukou a má další doživotní následky, opakovaně musí podstupovat operace. S méně vážným zraněním vyvázla z hořícího domu dívčina matka Anna Siváková a také její partner Pavel Kudrik.

Pachatele rasově motivovaného činu se policii podařilo vypátrat po čtyřech měsících. Na stopu útočníků kriminalisty přivedl dobrovolný hasič z Opavska, který v osudný den zaslechl telefonát své známé s jedním z pachatelů. Když se muž z médií dozvěděl o tragédii ve Vítkově, oznámil podezřelý hovor policii. Detektivové, kteří na případu pracovali, zadrželi v polovině srpna 2009 tucet extremistů. Čtyři z nich nakonec žalobce obvinil z pokusu o vraždu s rasovým motivem.

Obžalovaní tvrdili, že nevěděli o lidech v domě

Soudní proces začal v květnu 2010 v Ostravě. Na lavici obžalovaných usedli David Vaculík, Jaromír Lukeš, Václav Cojocaru a Ivo Müller. Podle expertů na extremismus patřili všichni čtyři mladíci k aktivním neonacistům, což dokazovaly předměty nalezené při domovních prohlídkách. David Vaculík navíc do soudní síně opakovaně přišel v oblečení značky Thor Steinar, která se mezi neonacisty těší značné oblibě.

Obžalovaní se u soudu bránili tím, že netušili, že domek je obydlený. Údajně ho považovali za skladiště kradených věcí. Obhájci proto žádali, aby soud čin posuzoval nikoli jako pokus o vraždu, ale jako obecné ohrožení nebo ublížení na zdraví. Jeden z advokátů navíc nepřímo obvinil rodiče popálené dívky ze spoluviny na vážném zranění jejich dítěte, protože ho prý z hořící místnosti vynesli pozdě.