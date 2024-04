Soud potřetí potrestal Viktoriagruppe a jejího jednatele za podvod s chybějící naftou

V kauze chybějící české nafty v bavorském skladu uznal ve středu soud i napotřetí vinnými zkrachovalou německou firmu Viktoriagruppe a jejího jednatele Petra Malého. Muži za podvod uložil sedm let vězení a desetiletý zákaz působit ve vedení firem nebo ochraňovat hmotné rezervy státu. Činnost při ochraně státních rezerv na stejně dlouhou dobu zakázal i samotné firmě. Ostatní tři zaměstnance české pobočky firmy opět zprostil viny. Verdikt není pravomocný, státní zástupce trvá na potrestání všech obžalovaných. Viktoriagruppe a Malý podle rozsudku podvodem připravili Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o 108 milionů korun.

SSHR hradila firmě Viktoriagruppe za skladování nafty v bavorském Kraillingu poplatek, jehož výše se odvíjela od množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle obžaloby to firma skutečně nestihla, což se rozhodla zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.