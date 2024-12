Soud potrestal ženu, která desítkám párů slibovala náhradní mateřství

Kriminalisté obvinili ženu v polovině srpna. Na svém webu informovali, že se případem zabývali dva roky. Obžaloba padla zhruba před měsícem.

U soudu si v prosinci vyslechla odsuzující rozsudek. „Obžalovaná byla uznána vinnou ze zločinu podvodu a byl jí uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let a tří měsíců. Výkon trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu pěti let,“ ujasnila Nippertová. Doplnila, že soud zároveň nad ženou stanovil dohled.

Státní zástupce v obžalobě tvrdil, že škoda dosáhla přes 1,3 milionu korun. Za slib náhradního mateřství totiž žena od párů inkasovala od deseti do padesáti tisíc korun. Novojičínský soud rozhodl, že částku musí žena párům nahradit do pěti let. „Obžalované bylo uloženo omezení, aby ve zkušební době podmíněného odsouzení dle svých sil nahradila škodu způsobenou trestným činem,“ sdělila Nippertová.