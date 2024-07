Zájemci o náhradní mateřství míří čím dál častěji do Gruzie

„Bylo pro nás finančně mnohem dostupnější jet do Gruzie (než zůstat v Británii). I co do množství byrokracie. Musíme Gruzii poděkovat za tak obrovskou příležitost přivést na svět nový život, což bych já sama nezvládla,“ řekla britská klientka využívající náhradní matku Joanna. Předtím se pět let s partnerem Paulem neúspěšně pokoušeli o umělé oplodnění.

Země jako Ukrajina a Gruzie páry v podobné situaci přitahují. Ostatní země Evropy totiž náhradní mateřství často buď zakazují, právně neošetřují, takže je za matku automaticky považována rodička, nebo ho povolují pouze v nezištných případech, kdy za odnošení dítěte není možné vyplatit finanční odměnu.