Skopeček a Šťastný se v Duelu ČT24 střetli kvůli rozpočtu či roli prezidenta


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
41 minut
Duel ČT24: Jan Skopeček (ODS) a Boris Šťastný (Motoristé)
Zdroj: ČT24

„Myslím si, že jsme viděli absurdní divadlo,“ okomentoval situaci kolem státního rozpočtu poslanec Jan Skopeček (ODS). Sněmovna rozpočet tento týden vrátila k přepracování. „Byla to příprava na to, aby nová vláda přišla s rozpočtem, který bude mít mnohem vyšší deficit,“ dodal Skopeček. Podle předsedy poslaneckého klubu Motoristů Borise Šťastného končící vláda rozpočet nesestavila korektně. „Pokud vláda nevrátí kredibilní návrh rozpočtu, bude ho muset předložit budoucí ministryně financí,“ řekl Šťastný. Hosté Duelu ČT24 moderovaného Martinem Řezníčkem debatovali také o roli prezidenta při jmenování vlády či o stranickém přeběhlictví.

Výběr redakce

Ukrajinci jednali s Američany na Floridě. Produktivní, zhodnotil Rubio

Ukrajinci jednali s Američany na Floridě. Produktivní, zhodnotil Rubio

17:34Aktualizovánopřed 9 mminutami
Papež Libanoncům vzkázal, aby neodcházeli ze země

Papež Libanoncům vzkázal, aby neodcházeli ze země

15:40Aktualizovánopřed 12 mminutami
Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už přes tři sta lidí

Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už přes tři sta lidí

08:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Vyhnání Němců zpustošilo české pohraničí. Zaniklé obce mapuje nová publikace

Vyhnání Němců zpustošilo české pohraničí. Zaniklé obce mapuje nová publikace

před 3 hhodinami
Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva

Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva

02:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Netanjahu žádá o milost, chce „usmířit národ“

Netanjahu žádá o milost, chce „usmířit národ“

12:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

09:23Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Adventní trhy přilákaly tisíce lidí. Roste i zájem o výlety do zahraničí

Tuzemská města o víkendu zahájila advent slavnostním rozsvěcením vánočních stromů a světelnými show, které přilákaly tisíce lidí. V Praze se návštěvníci mohou těšit i na každodenní program, během něhož v příštích týdnech na Staroměstském náměstí vystoupí přibližně pět tisíc účinkujících. Zájem Čechů míří i za hranice, cestovní kanceláře hlásí až desetiprocentní nárůst poptávky po adventních zájezdech, nejčastěji do Rakouska, Německa a letos výrazně také do Polska. Turisty láká především atmosféra a občerstvení.
před 1 hhodinou

Skopeček a Šťastný se v Duelu ČT24 střetli kvůli rozpočtu či roli prezidenta

„Myslím si, že jsme viděli absurdní divadlo,“ okomentoval situaci kolem státního rozpočtu poslanec Jan Skopeček (ODS). Sněmovna rozpočet tento týden vrátila k přepracování. „Byla to příprava na to, aby nová vláda přišla s rozpočtem, který bude mít mnohem vyšší deficit,“ dodal Skopeček. Podle předsedy poslaneckého klubu Motoristů Borise Šťastného končící vláda rozpočet nesestavila korektně. „Pokud vláda nevrátí kredibilní návrh rozpočtu, bude ho muset předložit budoucí ministryně financí,“ řekl Šťastný. Hosté Duelu ČT24 moderovaného Martinem Řezníčkem debatovali také o roli prezidenta při jmenování vlády či o stranickém přeběhlictví.
před 1 hhodinou

Dovoz medu do Česka poklesl

Přesně před rokem začala v Česku platit přísnější pravidla pro dovoz medu ze zemí mimo Evropskou unii. Ta mají mimo jiné pomoct ochránit tuzemskou produkci. Proti loňsku dovoz klesl více než o čtvrtinu, i tak ale zůstal nad úrovní roku 2023. Veterinární správa říká, že hodnotit dopad změny po prvním roce je brzy. Česko v produkci medu není samostatné, přes zimu navíc včelařům uhynula čtvrtina včelstev.
před 1 hhodinou

Vyhnání Němců zpustošilo české pohraničí. Zaniklé obce mapuje nová publikace

Byly jich tisíce, dnes jejich jména často už téměř nikdo nezná. Ve 20. století zaniklo na území Česka tolik obcí, že jejich seznam už asi nikdy nebude kompletní. Pamětníci mizí, a tak dříve živé vesnice často připomínají už jen opuštěné hřbitovy v lesích. V posledních letech ale klíčí snahy tyto zaniklé osady alespoň připomínat – jednou z nich je i nová publikace.
před 3 hhodinami

Babiš řešení střetu zájmů osvětlí, řekl Juchelka. Šanci dostal, míní Richterová

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) stále neobjasnil, jak vyřeší možný střet zájmů. „Babiš má s prezidentem Petrem Pavlem dohodu, věřím, že ji dodrží,“ řekl v Otázkách Václava Moravce nominant na ministra práce Aleš Juchelka (ANO). Podle předsedkyně pirátských poslanců Olgy Richterové je postup jasný: buď musí Babiš odejít z politiky, nebo prodat Agrofert. S předsedou Motoristů Petrem Macinkou a poslankyní Věrou Kovářovou (STAN) debatovali také o rozpočtu či nominaci Filipa Turka (za Motoristy).
před 5 hhodinami

Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

Nákladní vlak v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav srazil dva dělníky, kteří chystali výluku. Jeden zemřel, další utrpěl středně těžké zranění, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant. Mimořádnou událost šetří Drážní inspekce. Původně Drážní inspekce informovala o třech sražených lidech. Na nehodu v neděli upozornily Hospodářské noviny.
09:23Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Ježíšek v moderní době. Děti dostávají odpovědi dopisem, ale i AI hovorem

Umělá inteligence se už dostává i do vánočních zvyků. Dřív děti nechaly Ježíškovi dopis za oknem, nyní si mohou s Ježíškem „zavolat“ i přes AI. Speciální služba už podle jednoho z jejích tvůrců Dominika Dědička letos vyřídila přes dvacet tisíc hovorů. Oblíbené jsou ale i klasické dopisní služby, tradiční je pak Ježíškova pošta na Božím Daru. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka dostane každoročně vánoční razítko několik desítek tisíc dětských přání.
před 11 hhodinami

Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

Finančních influencerů po celém světě přibývá. Internet je nejčastější místo, kde investoři informace o trzích hledají. Hlavně u mladých lidí už on-line zdroje překonávají odborníky na pobočkách. Experti ovšem upozorňují na případy problematického počínání, kdy influenceři například dostatečně neupozorňují na rizika spojená s investováním.
před 12 hhodinami
Načítání...