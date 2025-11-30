Skopeček a Šťastný se v Duelu ČT24 střetli kvůli rozpočtu či roli prezidenta

41 minut
„Myslím si, že jsme viděli absurdní divadlo,“ okomentoval situaci kolem státního rozpočtu poslanec Jan Skopeček (ODS). Sněmovna rozpočet tento týden vrátila k přepracování. „Byla to příprava na to, aby nová vláda přišla s rozpočtem, který bude mít mnohem vyšší deficit,“ dodal Skopeček. Podle předsedy poslaneckého klubu Motoristů Borise Šťastného končící vláda rozpočet nesestavila korektně. „Pokud vláda nevrátí kredibilní návrh rozpočtu, bude ho muset předložit budoucí ministryně financí,“ řekl Šťastný. Hosté Duelu ČT24 moderovaného Martinem Řezníčkem debatovali také o roli prezidenta při jmenování vlády či o stranickém přeběhlictví.