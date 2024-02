Seznam Zprávy se musí omluvit Polčákovi za nepravdy kvůli Vrběticím, rozhodl soud

Sedmdesátičlenná kontrolní rada řešila celkem tři stížnosti, které na Polčáka přišly. Ani jedno z podání neshledala důvodným. Sám poslanec dříve uvedl, že právní poradenství s kolegy poskytoval ve třech oblastech, a to ve věci náhrady škody, při administraci veřejných zakázek v souvislosti s využitím prostředků vyplacených obcím a v právním poradenství občanům, kteří na odškodnění nedosáhnou.

Rozsudek soudu podle Polčáka doplňuje rozhodnutí České advokátní komory a posouzení vedení Evropského parlamentu, podle nichž bylo zastupování obcí v souladu s pravidly české advokacie i mandátu europoslance. „Mám za to, že celý případ by se nemusel takto vykonstruovat do těchto výšin, kdyby Seznam Zprávy skutečně informovaly o celém rozsahu těch poskytovaných právních služeb,“ podotkl.

Rozhodnutí soudu přivítali také starostové obcí postižených výbuchem ve Vrběticích a Sdružení místních samospráv ČR.