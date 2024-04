Šéf českého tenisu Kaderka zůstává ve vazbě, soud zamítl jeho stížnost

Za milionové dotační podvody se státními sportovními dotacemi a za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky hrozí Kaderkovi až desetileté vězení. Prezident ČTS trestnou činnost popírá.

Kaderka podal stížnost bezprostředně poté, co ho Obvodní soud pro Prahu 7 poslal do vazby. Mluvčí pražského městského soudu Štěpánka Tykalová potvrdila, že o jedné z podaných stížností v kauze tenisových dotací ve čtvrtek městský soud rozhodoval v neveřejném zasedání. O další, kterou zřejmě podal spoluobviněný šéf dozorčí rady ČTS Vojtěch Flégl, rozhodl před týdnem. Flégl podle informací ČTK z vězeňského prostředí rovněž zůstal za mřížemi. Soud výsledek rozhodování o stížnostech blíže nekomentuje, přičemž argumentuje tím, že tato fáze trestního řízení je neveřejná.

Koluzní vazba, tedy vazba kvůli možnému maření vyšetřování, může trvat maximálně tři měsíce. Lhůta se počítá ode dne zadržení, Kaderkovi podle jeho advokáta vyprší 27. května. Výjimkou by mohla být pouze situace, kdy by se obviněný pokusil z vazby ovlivňovat svědky nebo spoluobviněné – v takovém případě by soud vazbu mohl na návrh státního zástupce prodloužit.

Podle informací médií vyplatil ČTS ze státní dotace desítky milionů korun Fléglovu spolku Orel Jednota Praha-Balkán. Jen za rok 2021 šlo o více než 40 milionů korun, což byla takřka třetina celkové dotace, kterou svaz obdržel na podporu svého sportu v Česku. Část peněz určená na pořádání turnajů přitom údajně skončila na účtech Fléglových firem nebo firem jeho rodinných příslušníků.

Milionová škoda

Způsobenou škodu policie vyčíslila na zhruba 14,5 milionu korun. Podstata machinací spočívala podle kriminalistů v tom, že si Flégl a jím nebo jeho blízkými ovládané firmy nechali proplácet peníze za nadhodnocené nebo zcela vymyšlené služby, například za podíl na organizaci některých turnajů, za dopravu i stravování účastníků nebo na zajištění lékařské péče.

Vedle Kaderky a Flégla čelí na svobodě stíhání ještě tajemník tenisového svazu Jakub Fastr, šéfka ekonomického oddělení Hana Baierová a někdejší přední deblista Daniel Vacek, jenž trénuje daviscupového reprezentanta Tomáše Macháče.

Kaderka stojí v čele ČTS od roku 1998. Jeho případným odvoláním z funkce se bude zabývat mimořádná valná hromada svazu 7. června. Národní sportovní agentura vyzvala svaz, aby do poloviny dubna vrátil část dotace ve výši 29,7 milionu korun, protože je v roce 2021 použil v rozporu se stanoveným účelem.