Reportéři ČT: V kauze Xixoio figurují i známá jména. Firma připravila klienty o miliony

Bezmála tři tisíce lidí i firem měly podle policie přijít o víc než 350 milionů korun. Investovaly do společnosti Xixoio, která nabádá k vkládání peněz do virtuální měny, takzvaných tokenů XIX. Jenže peníze byly podle vyšetřování využity na nákup nemovitostí a nákladný provoz firmy. Za podvod jsou stíháni její zakladatelé Richard Watzke a Henry Ertner. V dozorčí radě firmy figurují například bývalá ministryně informatiky za vlády Jiřího Paroubka Dana Bérová nebo investor Radovan Vávra. Pro Reportéry ČT natáčela Jevhenija Vachničenko.

Počátky společnosti XIXOIO se datují do roku 2015. Firma nabízela investice vzbuzující dojem rychlého zisku prostřednictvím takzvaných tokenů, neregulované virtuální měny. Na to, že se jedná jedná o rizikové investice, záhy začala upozorňovat řada expertů. Ozývaly se kritické hlasy, že jde o obchod na principu letadla, tedy, že případné zisky by byly placeny jen z příjmů od nových investorů, a nikoliv z předpokládaných zisků firmy.

„Já si myslím, že nelze oddělovat Xixoio od jeho zakladatele Richarda Watzkeho. To je člověk, který se historicky vůbec nepohyboval kolem moderních technologií a tokenů a všeho, co Xixoio reprezentuje. Ale byl to člověk, který pracoval a vydělával na marketingu. Působil jako takový neotřelý realitní makléř, kdy se snažil prodávat dohromady luxusní vily spolu s uměním,“ popsal redaktor serveru Seznam Zprávy Daniel Novák.

Kromě toho, že dělala společnost masivní reklamní kampaň, obracela se podle Nováka i na drobné investory. „Což je v celém příběhu naprosto klíčový moment, protože do svého podnikatelského rizika nezapojila specializované venture kapitálové fondy, které jsou zaměřené na start-upy a umějí pracovat s rizikem, umějí si to dopředu spočítat,“ řekl.