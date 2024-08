Problémy opravujeme, zní z ministerstva k digitalizaci stavebního řízení. Uživatelé kritizují nepřipravenost

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) hájí po sérii kritik od zainteresovaných úřadů a stavebních firem digitalizaci stavebního řízení, zároveň se za nedostatky na síti X omluvil. Na potíže se stavebním systémem reagují i odborníci. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla portál nebyl v době spuštění 1. července hotový. Vrchní ředitelka sekce výstavby na ministerstvu pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová uvedla pro ČT, že se řada nedostatků napravila a přislíbila opravy do poloviny srpna. Ministr Bartoš bude hostem pátečních Událostí, komentářů.

Systém stavebního řízení nabízí přesná data, ale pouze za měsíc červenec, do té doby ministerstvo pro místní rozvoj přehled nemělo k dispozici. „V tuto chvíli evidujeme kolem čtyř a půl tisíce žádostí, které byly podány v průběhu měsíce července s tím, že více než polovina žádostí je už v nějakém procesu a nejde vždy jen o povolení stavby. Jde také o předběžné otázky, kolaudace, které prochází tím systémem. Nemám z čeho ověřit zmíněná čísla (ze strany SMO),“ řekla vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování.

„Čísla vypadají alarmující, nicméně musíme si říct fakta. Nelze asi vycházet z nějakých průměrů toho, co je průměrně měsíčně podáno, když víme, že před náběhem nového stavebního zákona v červnu byl ještě velký nápor podávat podle starého zákona. Některé stavební úřady zmiňovaly až osmkrát vyšší podání,“ připomněla Gergelová Šteigrová.

Úředníci v portálu stavebníka narážejí na řadu problémů, některé už jsou podle Gergelové Šteigrové napravené. „Za měsíc červenec jsme skutečně opravovali zhruba pět, šest zásadnějších věcí. Například otázka přepisu v katastru území. Týkalo se to zavedení dotčených orgánů či editace záměru vypracování. Co jsem vnímala ze strany úřadů, to přiznávám, že je mezerou, byla komunikace všech těch úprav. Někdy se zmiňují věci, které jsou už dva týdny vyřešené,“ uvedla.

Ministerstvo pro místní rozvoj v úpravě systému dá i na připomínky úředníků. Další nedostatky přislíbilo opravit do poloviny srpna. „Úřady upozornily na dvě, tři klíčové věci, hromadné ztotožnění osob a hromadné vložení účastníků a parcel. Vnímáme, že to jsou pro úředníky důležité věci,“ dodala Gergelová Šteigrová.