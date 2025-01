Pro legitimitu práva je klíčová důvěra v proces jeho vytváření, říká Baxa

Šéf Ústavního soudu (ÚS) Josef Baxa v Otázkách Václava Moravce (OVM) uvedl, že rozhodnutí soudu o zrušení podstatné části novely o střetu zájmů „trochu se soudem zacloumalo“. Přiblížil, že měli silné i protichůdné názory. Podle něj je ale zásadní, aby parlamentní procedura byla přehledná a férová.

ÚS chtěl podle Baxy dokončit projednávání ještě v plné sestavě. „Zabývali jsme se tím téměř půl roku. Soudce zpravodaj předložil nález ještě v červenci loňského roku,“ popsal s tím, že nemá pocit, že by rozhodnutí bylo uspěchané. Možnost, že soud by ve věci nestihl rozhodnout, a věc by tak padla na stůl novému soudci zpravodajovi, je podle Baxy něčím, co „není úplně dobré“. „Já chci, aby tyhle důležité věci projednával soud v té nejsilnější sestavě – tedy v patnácti soudcích,“ potvrdil Baxa.

Argumenty podle Baxy padaly od začátku z obou názorových stran. „Co mohu říci – soudce zpravodaj měl názor, který nakonec převážil. Okamžitě na to reagoval soudce Jan Wintr jako budoucí ‚vůdce‘ té menšiny. Takže ty názory byly známy, také postupně vznikly asi čtyři verze toho nálezu – přesvědčovali jsme se navzájem. Nikdy ta většina nebyla ztracena, pravda nebyla kvalifikovaná,“ popsal jednání předseda ÚS.

Wintr v rozhovoru pro Deník N loni 11. prosince označil nové vymezení přílepku za „příliš nedomyšlené“ – s tím nesouhlasí Baxa, podle kterého se věc, kterou ÚS probíral půl roku, nedá označit za nedomyšlenou. „Já si myslím, že to není nedomyšlené, protože my jsme také nebyli v bodě nula. Takovým tím ‚úhelným kamenem‘ byl starý přílepkový nález 77/06, kterým se oháněli úplně všichni. I většina, i menšina, i v parlamentu byl mnohokrát zmíněn. Tam šlo jen o to, do jaké míry navázat, nebo nenavázat na tu judikaturu, protože je pravdou, že v mezidobí byla ta otázka přílepků trochu relativizována,“ vysvětlil Baxa. „Zákonodárství není sport“ „Udělali jsme dost pro to, abychom vysvětlili rozhodnutí a jeho nosné důvody i laické veřejnosti,“ věří Baxa a dodal, že argumenty oponujících soudců jsou „poctivé, cenné a hodnotné, jenomže většinu nepřesvědčili“. Ujistil veřejnost, že soud se nejednoznačnou shodou na rozhodnutí nerozdělil ani nerozpoltil. Ústavní soud podle svého předsedy nemůže dát univerzální manuál, co je a co není přílepek. „My jsme vlastně dost jasně řekli, že tady tím pozměňovacím návrhem poslance Jakuba Michálka (Piráti) došlo vlastně k zastření a zneužití práva zákonodárné iniciativy každého poslance. Vždyť tam přece byly dva zákony, které spolu, jak jsme řekli, nesouviseli. A místo toho, aby byl regulérní pozměňovací návrh podán a proběhla celá parlamentní procedura, tak se prostě využil takový ten úskok, moment překvapení,“ sdělil předseda ÚS.