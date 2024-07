Připomínka války gangů. Před dvaceti lety otřásl centrem Prahy výbuch granátu

Explozi granátu, ke které došlo před dvaceti lety v centru Prahy, unikl vlivný izraelský podnikatel jen o vlásek. Pokus o atentát přežil, zranění si ale odneslo sedmnáct lidí, převážně turistů. Rok 2004 byl co do počtu výbuchů na veřejných místech rekordní.

Incident se odehrál nedaleko Václavského náměstí, na rohu ulic Na Příkopě a Havířská. Tam stálo kasino Royal, před kterým parkoval svůj vůz majitel podniku. Když do auta nastoupil, odjistil útočník granát a pokusil se ho hodit do vozidla. To se mu ale nepovedlo a výbušnina explodovala pod autem, které pak vyrazilo z místa pryč. Atentátník se mezitím ztratil v davu. Osádce opancéřovaného vozu se nic nestalo, exploze ale zranila sedmnáct lidí.

Totožnost pachatele útoku kriminalisté vypátrali během měsíce. Rok a půl pak ale trvalo, než ho Izrael vydal českým úřadům. Pravomocný verdikt si imigrant z bývalého Sovětského svazu Jakov Mošajlov vyslechl v červnu 2007. Dostal pět let vězení. Podnikatel, kterého se pokusil zabít, kasina v tuzemsku krátce po útoku uzavřel.