Převedení části exekucí pod celníky způsobí ztráty, míní komora. Podle resortu to bude levnější

V Poslanecké sněmovně se přiblížilo schvalování novely, která má od července převést část exekucí pod Celní správu. Ta by vymáhala i vybírala mimo jiné nezaplacené pokuty od státních institucí. Podle Exekutorské komory hrozí státu miliardové ztráty. Ministerstvo financí argumentuje tím, že bude proces pro dlužníky přehlednější a levnější.

„Člověk se dopustí nějakého deliktu v národním parku a Správa národního parku to po tom člověku bude vymáhat přes Celní správu a podobně. Nebude se to týkat dluhů na zdravotním pojištění, což je jeden z velmi častých veřejnoprávních dluhů,“ vysvětluje vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle.

Už od loňského ledna celníci převzali justiční pohledávky – jako jsou neuhrazené peněžité tresty nebo soudní poplatky. Exekutoři tvrdí, že byli ve vymáhání desetkrát efektivnější. Celní správa ale uvádí, že její úspěšnost postupně roste.

„Ten proces vymáhání je proces dlouhodobý. To znamená to, když někdo něco začne vymáhat, tak to neznamená, že během jednoho týdne má vymoženo třicet procent,“ uvedl ředitel sekce právní z Generálního ředitelství cel Lubomír Kučera.

Prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík kritizoval to, že pilotní krok nebyl vyhodnocen. Úspěšnost vymáhání justičních pohledávek Celní správou podle něj dosáhla 3,19 procenta při odhadovaných nákladech na vymáhání půl miliardy korun. Úspěšnost vymáhání těchto pohledávek exekutory dříve podle něj přesahovala třicet procent.