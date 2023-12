Před víkendem se ochladí, sobota a neděle budou teplejší

Milan Dolejší

před 24 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČHMÚ

Třetí adventní víkend přinese nejprve náznak návratu zimy, ale vzápětí též oteplení. Teploty z pátečních jen mírně nad nulou vystoupají až k osmi stupňům, na počátku posledního předvánočního týdne se ukazatele teploměrů dostanou i k deseti stupňům. Počasí ale přes teplotní výkyvy nebude příliš divoké, vát má jen mírný vítr, deštivá by měla být hlavně sobota, ne však příliš.

Pracovní týden uzavře nejchladnější den celého týdne. V noci na pátek může mrznout, přes den by neměly teploty překročit 1 až 5 stupňů Celsia. Může pršet nebo padat déšť se sněhem, ale jen místy. Na horách může občas slabě sněžit. Noci na pátek i na sobotu by mohly být kluzké, ojediněle by se mohlo vytvářet náledí. Teploty klesnou k nule, při vyjasnění i pod ni. Voda po případném dešti by tedy mohla zmrznout.

Od soboty už se budou teploty zase zvyšovat. Po ránu bude ještě docela zima a ranní srážky, které meteorologové místy očekávají, budou v polohách nad 400 metrů sněhové, níže dešťové nebo smíšené. Postupně ale má většinou už pršet. Teploty v sobotu vystoupají o stupeň výše než předchozí den, neděle přinese výraznější oteplení, teploměry ukážou již pět až devět stupňů. Déšť čekají meteorologové v neděli ojediněle, a to hlavně na severu a severovýchodě Česka. Sněžení v neděli nelze očekávat. „Jak se bude během sobotního odpoledne a večera oteplovat, ve všech polohách by mělo sněžení přecházet do deště. V neděli by mělo pršet minimálně, srážek bude málo a budou dešťové ve všech polohách,“ shrnula meteoroložka Marie Odstrčilová.

Počasí 14.–22. 12. 2023