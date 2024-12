Před Vánocemi roste zaplněnost vlakových i autobusových spojů

Na brněnském hlavním nádraží bylo v pátek rušněji než obvykle. Velké množství lidí totiž volilo k cestě za blízkými na Vánoce právě železnici. „Studuji v Brně a vracím se na svátky do Pardubic. Tenhle spoj jsem kupovala asi čtyři dny dozadu a ten vlak byl úplně vyprodaný. Bylo to poslední místo ve vagoně, tak jsem ráda, že jsem to vzala,“ přibližuje cestující Beata Petrásková.

Naplněnost spojů dokazuje i pohled na portály dopravců. Ti se na nápor cestujících připravili. Zatímco dopoledne už do některých vlaků nešla koupit jízdenka, odpoledne už byla místa na výběr.

„Přidáváme kapacitu na linky z Prahy směrem na Brno. Od čtvrtka do dvacátého třetího prosince přidáváme do prodeje denně šest set až sedm set míst navíc,“ uvádí mluvčí společnosti RegioJet Alexandra Janoušek Kostřicová. „Největší zájem evidujeme v rámci našeho rezervačního systému jak dnes (v pátek), tak zítra,“ dodává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.