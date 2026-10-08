VideoPraktici budou od příštího roku u pacientů nad 50 let testovat sluch


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Lidé starší padesáti let budou od příštího roku na prohlídkách u praktika podstupovat orientační vyšetření sluchu. Soustředit se budou na známky nedoslýchavosti, které naznačí odpovědi z dotazníku, schopnost rozpoznat šeptaná slova za zády vyšetřovaného nebo audiometr. Pokud lékař u pacienta odhalí problém, pošle ho ke specialistovi. Ve čtvrtek si pak lidé na řadě míst mohli nechat prohlédnout oči u příležitosti Světového dne zraku. Pacientů řešících problémy s viděním přibývá. Vyšší poptávku lidí s dioptrickými vadami potvrzují oční kliniky, optiky i drogerie. Nákup brýlí nebo kontaktních čoček přitom pro dotyčné znamená značný zásah do rozpočtu.

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Lidé starší padesáti let budou od příštího roku na prohlídkách u praktika podstupovat orientační vyšetření sluchu. Soustředit se budou na známky nedoslýchavosti, které naznačí odpovědi z dotazníku, schopnost rozpoznat šeptaná slova za zády vyšetřovaného nebo audiometr. Pokud lékař u pacienta odhalí problém, pošle ho ke specialistovi. Ve čtvrtek si pak lidé na řadě míst mohli nechat prohlédnout oči u příležitosti Světového dne zraku. Pacientů řešících problémy s viděním přibývá. Vyšší poptávku lidí s dioptrickými vadami potvrzují oční kliniky, optiky i drogerie. Nákup brýlí nebo kontaktních čoček přitom pro dotyčné znamená značný zásah do rozpočtu.
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