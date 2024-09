Povodně na Javornicku zkomplikovaly rodičkám cesty do porodnice

Syn Sáry Harnayové, obyvatelky Bělé pod Pradědem, se narodil v úterý odpoledne. První porodní bolesti ale přišly už v sobotu. Cesta do nemocnice byla však v tu dobu zaplavená a hasiči tak budoucí matku k lékařům nemohli dostat.

Následovala druhá vlna dešťů, při které už nefungoval ani mobilní signál. „Naštěstí přestalo trochu pršet, tak jsme to vzali přes pole k naší hasičárně do Bělé. Tam byl úplný šílený zmatek. Nejprve, že pro mě přiletí vrtulník. A my jsme tam čekali skoro dvě a půl hodiny na vrtulník, ten se tam nedostal,“ líčí Sára Harnayová. Do jesenické nemocnice se jí nakonec podařilo dostat sanitkou.