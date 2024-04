Pavel by měl navrhnout další kandidáty na ústavní soudce. Sešel se s Langáškem a Uhlem

Prezident Petr Pavel by měl v nadcházejícím týdnu navrhnout další dva kandidáty na ústavní soudce. Přes panel poradců prošli mimo jiné soudce Tomáš Langášek a advokát Pavel Uhl. České televizi potvrdili, že už se s prezidentem setkali. Mandát dvou ústavních soudců končí v červnu.

Brzy skončí další dva ústavní soudci – místopředseda Vojtěch Šimíček a také Tomáš Lichovník. Aby měl Senát dost času o nástupcích do června rozhodnout, chtěl by dostat návrhy nejpozději v polovině dubna. „Teď se o tom diskutuje a těch jmen je zatím víc, než kolik bude navržených ústavních soudců,“ uvedl mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga.

Prezident při výběru nových ústavních soudců cílil na profesní pestrost. Vybíral soudce, advokáty i odborníky na mezinárodní právo. „Udělal jsem něco, co nikdo z mých předchůdců neudělal. Řekl jsem, jakým způsobem, na základě jakých kritérií a parametrů budou vybíráni, oznámil jsem okruh lidí, se kterými budu na tom výběru spolupracovat,“ řekl Pavel v rozhovoru k výročí ve funkci.

Uhl, který se specializuje na veřejné právo, už teď budí emoce. „On je synem Anny Šabatové, která v tom panelu dlouho byla. A tady už ten klientelismus prostě je. I kdyby to jméno nebylo žádným způsobem ovlivněno, tak ty pochybnosti vzbudí,“ míní předseda senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS).

U druhého možného adepta zase podle šéfa senátního výboru může hrát roli fakt, že by to byl další zástupce nejvyšší správní instance. Výbor by mohl návrhy Hradu projednat nejdříve za měsíc.