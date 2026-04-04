Hrady a zámky se po zimní pauze opět otevřely výletníkům. Loni je navštívilo 4,3 milionu lidí, o šest procent víc než v roce 2024. První návštěvníky v sobotu přivítal zámek v Holešově, kde se mohli podívat, jak se plete pomlázka za patnáct sekund. Bohatý program má připravený také hrad Kašperk, jehož správce Václav Kůs se stal díky snahám o oživení objektu Kastelánem roku 2025. Zámek v Českém Krumlově opět vystavuje zlatý kočár v Eggenberském sálu, návštěvníci ho můžou vidět téměř po roce. Zámek v Bučovicích letos umožňuje návštěvníkům nahlédnout i do míst, kam se běžně nepodívají – na půdu nebo do věže s hodinovým strojem. Na zámek Veltrusy přišli první návštěvníci už ve čtvrtek. K vidění je třeba barokní sál, který se objevil ve filmu Amadeus. Navštívit lze i další památky. Rudá věž smrti v Ostrově, která sloužila jako třídírna uranové rudy v komunistickém pracovním táboře, teď prošla opravou. Velikonoční víkend tak zahajuje sezonu památek a naopak symbolicky uzavírá tu lyžařskou.
VideoPamátky se po zimě otevírají, připravily i řadu novinek
4. 4. 2026|Zdroj: ČT24
