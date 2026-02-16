Odvolání Ševčíka z pozice děkana se vrací k soudu do Prahy

Odvoláním Miroslava Ševčíka (za SPD) z funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE se bude muset znovu zabývat Městský soud v Praze. Jeho dřívější rozsudek, podle kterého bylo odvolání v pořádku, zrušil Nejvyšší správní soud. ČT to zjistila z úřední desky NSS. Podle něj pražský městský soud neposoudil, jestli měl rektor školy pro Ševčíkovo odvolání dostatečné důvody.
„NSS zjistil, že rektor při odvolávání děkana nijak procesně nepochybil. Nemohl však zatím hodnotit, zda měl rektor pro svůj postup i dostatečné věcné důvody. Takové hodnocení je v první řadě úkolem městského soudu. Ten tuto otázku řádně nepřezkoumal, protože měl mylně za to, že jde o věc správního uvážení rektora, kde je soudní přezkum omezen,“ stojí v usnesení.
„Smyslem plného soudního přezkumu není nahrazovat orgány veřejné moci v jejich odborné kompetenci a jejich vlastní hodnocení nahrazovat hodnocením soudním,“ zdůraznila předsedkyně senátu NSS Michaela Bejčková.
Ševčík podal na rektora VŠE Petra Dvořáka žalobu poté, co ho v roce 2023 Dvořák odvolal z funkce děkana Národohospodářské fakulty. Městský soud následně rozhodl, že odvolání Ševčíka z funkce bylo v pořádku. Teď musí celou věc znovu přezkoumat.
Ševčík podle Dvořáka poškozoval dobré jméno fakulty
Rektor Ševčíkovi vytýkal podle něj nevhodné vystupování na veřejnosti. Dopad Ševčíkových veřejných vyjádření byl podle něj zásadním důvodem pro odvolání, protože poškozovala dobré jméno fakulty. Dvořák řekl, že kdyby Ševčíka neodvolal, mělo by to pro školu mnohem závažnější dopady. Zdůraznil, že rozhodnutí není podmíněno Ševčíkovými politickými názory.
Podle Ševčíka to ale bylo politické rozhodnutí, které poškozuje univerzitu daleko více než jeho hodnocení bývalého premiéra. Podle rektora to není svobodně vyjádřený názor, jak říká Ševčík, ale nepřijatelné znevažování veřejně činné osoby.