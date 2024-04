Obžalovaný kvůli výbuchu v Bílině prohlásil vinu, druhý chce dokazování

Obžalovaný Michal Dlouhý, někdejší bezpečnostní ředitel areálu muničního skladu v Bílině, který v roce 2020 vybuchl, před soudem v Teplicích prohlásil vinu. Řekl, že to, co se stalo, ho mrzí. Druhý obžalovaný Daniel Petráš, bývalý vedoucí bezpečnostní ochrany areálu, prostřednictvím obhájce uvedl, že skutečnosti v obžalobě považuje za sporné a požaduje dokazování. Muže žalobce viní, že při výkonu svých funkcí z nedbalosti zavinili nedodržení pravidel při nakládání s nalezenou municí. Obžalovaní svým jednáním podle něj způsobili vyšší intenzitu výbuchu. Hrozí jim až pět let vězení nebo zákaz činnosti. Soud bude pokračovat výslechem soudního znalce v květnu.